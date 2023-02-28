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الثلاثاء28 فبراير

إجراءات صارمة في “ميتا” لمنع استخدام الصور والفيديو في الفضائح الجنسية

منذ 32 دقيقة
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إجراءات صارمة في &#8220;ميتا&#8221; لمنع استخدام الصور والفيديو في الفضائح الجنسية
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قررت شركة ميتا Meta اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتشار صور أو مقاطع فيديو الفضائح الجنسية  للمراهقين على منصتي فيسبوك وإنستجرام، وذلك بعد ازدياد معدلات إساءة المحتوى من قبل أعداد كبيرة من المستخدمين.

وستصدر ميتا أداة  Take It Down للحد من ممارسة إساءة استخدام الصور ومقاطع الفيديو الجنسية واستخدامها لفضح أصحابها ونشرها دون موافقتهم علنا واستخدامها للانتقام منهم.

وتكشف الإحصاءات، أن ممارسة ما يعرف بـ Revenge Porn أو الانتقام عبر نشر المحتوى الجنسي لفضح أصحابه قد ارتفعت في السنوات القليلة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة بين المراهقين، وفقًا للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين.

وذكر أنتيجون ديفيس ، مدير السلامة العالمي في ميتا: “لقد كانت هذه القضية مهمة بشكل لا يصدق للوصول إلى وقت طويل للغاية لأن الأضرار التي خلفتها شديدة في سياق المراهقين أو البالغين”.

 

 

 

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