تعد شركة نيسان واحدة من أقوى شركات تصنيع السيارات اليابانية حول العالم، حيث تمكن من تقديم العديد من الطرازات المتنوعة، سواء كانت من الناحية الهيكلية وعنصر التصميم، أو عبر تجهيزاتها الفنية والتقنية.

وحصلت النسخة القوية GTR، من نيسان على تعديل رائع على طريقة زي الرجل الحديدي IRON MAN، حيث قامت نيسان بتطوير تلك السيارة بالتعاون مع شركة التصميم الايطالية Italdesign.

وتميزت نيسان بالعديد من اللمسات الرياضية، والتي اتخذت ملامح تتسم بالشراسة من خلال الصادم الامامي والخلفي، بالاضافة إلى العتبات الجانبية المنخفضة.

وتتميز السيارة أيضًا ناقل حركة دبل كليتش مكون من 6 سرعات، مقترن بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V، سعة 3800 سي سي مزدوج التيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 710 حصانا.