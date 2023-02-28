كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: رئيس تنفيذ الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية)، مراجع داخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

وتتضمن الوظائف: مدير الإستراتيجية والتخطيط: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، التسويق، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 27 فبراير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية