تحدث صاحب استراحة يدعى راكان منصور، عن قصته مع مخالف لنظام الإقامة؛ وذلك للتوعية وأخذ الحيطة والحذر .

وقال “منصور” أنه اتفق مع أصدقائه على أخذ استراحة ليقضي أوقات فراغه فيها وللاستمتاع بالمباريات، ولكن واجههم مشكلة التنظيف.

وأضاف :” أنه اتفق مع أصدقائه أن يأخذوا استراحة أحد جيرانه بحكم أن لديه عاملة تنظيف”، لافتًا أنه تم الاتفاق وأخذ الاستراحة .

وتابع :” أنه كان يلاحظ كل يوم أن هناك أشياء يفقدونها من الاستراحة”، مُشيرًا إلى أنه أخذ إجازة أسبوع وعندما عاد وجد الاستراحه منقلبة رأسًا على عقب ولكنه لم يتمكن من إبلاغ الشرطة لأن صاحب الاستراحة كان مخالف لنظام الإقامة.

ومن جانبه، حذّر “منصور “ الجميع من التعامل مع مخالفي نظام الإقامة حتى لا يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية، ويخسرون أموالهم .