كشفت دراسة أن تغييرا أساسيا في لغتك يمكن أن يساعد في زيادة الرضا عن الزواج؛ حيث قال باحثون من جامعة “كيبيك” إن الأشخاص الذين يستخدمون مصطلح “نحن” عند وصف التجارب يتمتعون بزيجات أكثر سعادة.

وتتضمن كلمة “نحن” استخدام ضمائر الجمع مثل “نحن” بدلا من “أنا”، فيما ذكر الباحثون أن استخدام كلمة “نحن” من قبل الأزواج قد يبرز هوية مشتركة بدلا من تفسير منفصل أو فردي للذات في علاقة رومانسية. كما قد تعكس “نحن” التأثير المتبادل للشركاء على بعضهم بعض، بالإضافة إلى إحساسهم بالترابط.

وأوضح الباحثون بقيادة كاثرين أوليه كورتوا: “ترتبط تربية الأطفال في سن ما قبل المدرسة بزيادة الصراع الزوجي وانخفاض الرضا الزوجي، وبالتالي يُعتبر ضغوطا محتملة لكلا الشريكين”.

وأظهرت النتائج أن الأزواج الذين استخدموا المزيد من “نحن نتحدث” أفادوا بارتياح أكبر للزواج، بينما قال الفريق: “تشير هذه النتائج إلى أن المزيد من الترابط المعرفي، كما يتضح من “نحن نتحدث”، قد يحمي من انخفاض الرضا الزوجي بمرور الوقت.