دفع ارتفاع أسعار العقارات في بنجالورو رجل هندي إلى لفت الانتباه لهذه المشكلة بطريقة مرحة من خلال إنشاء ملصق يسخر من المطالب المفرطة لبعض مُلاك العقارات.

وذكر رامياخ جاين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، صعوبة العثور على مكان في منطقة Indiranagar في بنغالورو.

وقام بنشر صور لإعلان غريب معلق على عمود مكتوب عليه: “الكلى اليسرى للبيع، أنا بحاجة إلى المال لتمويل مبلغ تأمين الإيجار الذي يطلبه ملاك العقارات”

وأظهر الجزء الثاني من الملصق أنها كانت مجرد مزحة وأن المعلن كان يبحث بالفعل عن منزل للإيجار في Indiranagar، بنغالورو.

وتضمن الملصق أيضًا رمز الاستجابة السريعة الذي يمكن للمالك مسحه ضوئيًا للوصول إلى الملف الشخصي للمعلن.