“كندا” تحظر تطبيق تيك توك على هواتفها وأجهزتها

قامت الحكومة الكندية بحظر تطبيق تيك توك على كل هواتفها وأجهزتها، مشيرة إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات.

وقالت الحكومة في بيان لها :” أنّه اعتباراً من الثلاثاء سيتمّ حذف تطبيق تيك توك عن الأجهزة المحمولة التي تمنحها الحكومة، كما سيتم منع مستخدمي هذه الأجهزة من تنزيل التطبيق في المستقبل.”

وأفادت الحكومة بأنّ كبير مسؤولي الاتصالات في كندا خلص إلى أنّ التطبيق، ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدّد الخصوصية والأمن.

وشددت الحكومة الكندية تحذيرها من أنّ أساليب جمع البيانات في تيك توك تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها، بعد خطوات مماثلة في الولايات المتحدة.