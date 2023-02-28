أكد استشاري التأمين سليمان بن معيوف، أن أسعار تأمين المركبات في المملكة عاودت الانخفاض.

وأوضح سليمان بن معيوف، عبر برنامج “أوراق تداول” على قناة “الإخبارية”، أن نسبة ذلك الانخفاض وصلت 60%.

وأشار استشاري التأمين، إلى أن النسخة الجديدة في عملية حساب خصم عدم المطالبة مفعلة، مضيفًا أن بعض وسطاء التأمين يعطون خصومات على عمولاتهم.

وكشف عن تجربته مع الأسعار الجديدة للتأمين، قائلًا: “قبل نحو أسبوعين أردت التأمين على مركبتي فوجدت السعر 12 ألف ريال وبالأمس قمت بتأمينها بـ 2123 ريال فقط”.

فيديو | استشاري التأمين سليمان بن معيوف: أسعار تأمين المركبات في المملكة عاودت الانخفاض بنسبة 60%#أوراق_تداول #الإخبارية pic.twitter.com/0QPHmaIh58 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 27, 2023