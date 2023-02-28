يتعرض اللاعب الاتحادي عبدالرحمن العبود لخطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في مباراة الخليج، الجمعة القادمة الساعة 4:00 عصراً على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن مباريات الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين.

وستكون مباراة العميد عقب لقاء «الدانة» أمام فريق النصر، الخميس التاسع من شهر مارس القادم الساعة 8:30 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في «كلاسيكو» الجولة 20 في الدوري.

والجدير بالذكر، أن العبود رزق أمس بمولوده البكر وأطلق عليه اسم «سهم»، بينما يجري المدرب سانتو اليوم الثلاثاء، مناورة كروية سيعمد من خلالها إلى اختيار التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء الخليج القادم.