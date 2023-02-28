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الثلاثاء28 فبراير

بالفيديو.. أمين الرياض: ولي العهد عرض لي صورًا بالجوال تظهر سلبيات الرياض

منذ 15 دقيقة
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روى أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عياف، تفاصيل موقف له مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- حين استدعاه وأطلعه على صور على جواله حول “سلبيات” في مدينة الرياض.

وأوضح أمين الرياض عبر برنامج “في الصورة” مع عبدالله المديفر، على قناة “روتانا خليجية”: “لم أر في حياتي شغفا في التطوير والعمل مثل الذي هو موجود عند سيدي ولي العهد حفظه الله.. وهو حريص جدا على الرياض”.

وقال الأمير فيصل بن عياف: “لدي اجتماع دوري مع ولي العهد بشكل شهري وأنقل لسموه هموم المدينة وما يحدث وما يتم تطويره داخل المدينة.. ولم نر منه إلا الدعم الكامل.. لكنه لا يعتمد فقط على الاجتماع”.

وأضاف أمين الرياض: “مرة استدعاني ولي العهد إلى القصر ودخلت عند سموه وتناقشنا نقاش بسيط وبكل بساطة أخرج سموه الجوال وقال لي أنظر إلى هذه الصور، فوجدت صورا مختلفة للرياض لبعض السلبيات الموجودة في المدينة”، متابعًا: “وفهمت بعد ذلك أن سموه كان في جولة ورأى بعض الأمور السلبية وصورها بجواله وأنا كأمين استدعيت من أجل هذه الظواهر السلبية”.

 

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