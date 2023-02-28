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الثلاثاء28 فبراير

مسؤول: 250 ألف ريال غرامة انتهاك الملكية الفكرية (فيديو)

منذ 6 دقيقة
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أكد المفتش أول بالملكية الفكرية فهد آل صمع، فرض غرامات على منتهكي الملكية الفكرية.

وقال «آل صمع» خلال مداخلة هاتفية على برنامج نشرة التاسعة المُذاعة على قناة الإخبارية:” أن الغرامات بحق منتهكي تلك الحقوق تصل إلى 250 ألف ريال وإغلاق المنشأة لمدة شهرين.

وأضاف:” أنه تم حجب 317 موقعًا إلكترونيًا مخالفًا لأنظمة الملكية الفكرية في المملكة خلال شهر يناير، لافتًا أن استقبال ومعالجة طلبات الحجب من أصحاب الحقوق يتم خلال ساعتين.”

وأشار إلى أن العقوبات تتضمن أيضا السجن لمدة ستة أشهر مع تغليظ هذه العقوبات في حال تكرار الانتهاكات، ومصادرة جميع المصنفات حال العثور عليها.

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