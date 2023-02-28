خرج الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، ليعلق على خسارته لجائزة أفضل لاعب في العالم 2022، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الأفضل”.

وكان ليونيل ميسي بطل مونديال “قطر 2022″، قد تفوق على كل من الثنائي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وكليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

ونشر بنزيما عبر خاصية الـ”ستوري” على حسابه الرسمي في “إنستغرام” يتضمن فيديو ساخرا لشخص يقول: “أنتم كاذبون”، وعلق: تصبحون على خير!”؛ حيث حل بنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، ثالثا في قائمة “الأفضل” بـ(34) نقطة.

وجاء بعده زميله في ريال مدريد لوكا مودريتش (28)، ثم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي (24).