قطعت شابة اندونيسية، جزء حساس من جسد حبيبها، بعد أن هددها بنشر فيديوهات مسيئة لها؛ لرفضها إقامة علاقة معه.

ويُشار إلى أن الشابة هاجمت شريكها عندما كانا معًا في فندق بـ سيبولجا، شمال سومطرة، في إندونيسيا.

وظهرت الشابه بعد ارتكاب جريمتها عبر وسائل الإعلام المحلية، ووجها تعيس أثناء احتجازها من قبل الشرطة وهي مكبلة اليدين.

وأفادت مصادر صحفية بأن الشابة أقدمت على جريمتها الوحشية حين كان يحاول إجبارها على إقامة علاقة معه وهي لم تكن في حالة مزاجية جيدة، فقامت بقطع جزء حساس من حبيبها أثناء استحمامه، لتنتقم منه شر انتقام.

والجدير بالذكر أنه جرى نقل حبيب الجانية، إلى المستشفى ووضع في العناية المركزة، وذلك بعد أن سمع عامل استقبال الفندق صراخه الشديد، ليبلغ الشرطة وتم إلقاء القبض على الجانية.