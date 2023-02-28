أقرت محكمة في إسبانيا سجن رجل مدة عام واحد، بسبب ضربه زوجته خلال بث مباشر على “تيك توك”، رغم أن الزوجة رفضت تقديم شكوى للشرطة.

وأكدت محكمة في شمال سوريا الإسبانية أن الرجل مذنب بارتكاب أعمال عنف ضد النساء، ومنعته من الاقتراب من زوجته أو التواصل معها أو الحصول على سلاح مدة 3 سنوات.

ويُشار إلى أن الحادثة وقعت قبل نحو شهر حين كان هناك تحد على تطبيق “تيك توك”، إذ كان يجب على المتابعين التصويت على الفائز في منافسة أقيمت بين امرأة وثلاثة رجال.

وفي الصور التي انتشرت على نطاق واسع في إسبانيا، قام الرجل بصفع زوجته على وجهها بشدة حتى بدأت تبكي.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المدعى عليه اعتدى على زوجته علنًا وأمام آلاف الأشخاص، بهدف إيذائها وإذلالها علنًا، مؤكدة أنه ليست هناك حاجة لتتقدم المرأة بالشكوى في جرائم العنف ضد النساء، إذ يجب معاقبة هؤلاء بمجرد ثبوت ارتكابهم للعنف.

وقالت :” أنه بمجرد بث لحظة صفعه لزوجته على الهواء المباشر، هو أمر كاف بالنسبة للسلطات كي تتدخل وتحمي الضحية، بغض النظر عن موقف الزوجة من الأمر”.

يُذكر أن المرأة رفضت توجيه اتهامات إلى زوجها ورفضت اتخاذ موقف ضده أثناء المحاكمة.