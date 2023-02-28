وقع اعتداء مروع على بلوغر مصرية تدعى سارة محمد، عقب واقعة سطو مسلح تعرضت له برفقة خطيبها ما أدى إلى فقدانها البصر وإصابتها بتشوهات في الوجه.

وذكرت خالة البلوغر تطورات حالتها الصحية خلال مداخلة متلفزة، لافتة إلى أن “سارة في حالة انهيار تام وتعاني من أزمة نفسية حادة، نتيجة عدم تقبلها وضعها الصحي الحالي بعد تشوه وجهها وفقدانها البصر”.

وفقدت سارة محمد قبل أيام، بصرها بعدما تعرضت لحادث إطلاق نار بهدف السطو بينما كانت برفقة خطيبها داخل سيارتهما على الطريق الصحراوي في محافظة الإسكندرية شمال مصر؛ حيث أصيبت بتهتك كامل في العين اليسرى والعين اليمنى، وهناك احتمالية بنسبة 1% فقط أن تستعيد الرؤية بها من جديد حسب ما أبلغهم الأطباء.