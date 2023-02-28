كشفت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض، عن فتح باب التوظيف (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى.

وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– أخصائي استراتيجي .
– باحث قانوني.
– أخصائي منافسات.
– مراقب سلامة.

– مهندس سلامة أول.
– مدير إدارة نظام التتبع الوطني للصحة العامة البيئية.
– مدير إدارة علوم الصحة العامة البيئية وممارساتها.

وأفادت بأن التخصصات المطلوبة للتقديم كالتالي:

– العلوم الإدارية.
– الاقتصاد.
– الإحصاء.
– القانون.

– الأنظمة.
– الحقوق.
– المالية.
– المحاسبة.

– الإدارة العامة.
– الكيمياء.
– صحة بيئية، وغيرها

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/08هـ الموافق 2023/02/28م من خلال الموقع .

 