كشفت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض، عن فتح باب التوظيف (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى.

وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– أخصائي استراتيجي .

– باحث قانوني.

– أخصائي منافسات.

– مراقب سلامة.

– مهندس سلامة أول.

– مدير إدارة نظام التتبع الوطني للصحة العامة البيئية.

– مدير إدارة علوم الصحة العامة البيئية وممارساتها.

وأفادت بأن التخصصات المطلوبة للتقديم كالتالي:

– العلوم الإدارية.

– الاقتصاد.

– الإحصاء.

– القانون.

– الأنظمة.

– الحقوق.

– المالية.

– المحاسبة.

– الإدارة العامة.

– الكيمياء.

– صحة بيئية، وغيرها

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/08هـ الموافق 2023/02/28م من خلال الموقع .