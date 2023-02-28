كشفت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض، عن فتح باب التوظيف (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى.
وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
– أخصائي استراتيجي .
– باحث قانوني.
– أخصائي منافسات.
– مراقب سلامة.
– مهندس سلامة أول.
– مدير إدارة نظام التتبع الوطني للصحة العامة البيئية.
– مدير إدارة علوم الصحة العامة البيئية وممارساتها.
وأفادت بأن التخصصات المطلوبة للتقديم كالتالي:
– العلوم الإدارية.
– الاقتصاد.
– الإحصاء.
– القانون.
– الأنظمة.
– الحقوق.
– المالية.
– المحاسبة.
– الإدارة العامة.
– الكيمياء.
– صحة بيئية، وغيرها
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/08هـ الموافق 2023/02/28م من خلال الموقع .
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