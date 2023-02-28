أوضح طبيب الأسنان الدكتور تركي الفريدي، بعض العادات الخاطئة لمشاكل اللثة والطرق المنزلية للعناية بها، مُشيرًا إلى ضرورة زيارة الدكتور باستمرار .

وقال الفريدي خلال لقائه على برنامج صباح السعودية المُذاع على القناة السعودية :” أن هناك روتين يجب اتباعه كل ٦ أشهر وهو زيارة الطبيب، بالإضافة إلى استخدام مضمضة بالمياه والملح باستمرار في حال حدوث التهابات أو نزيف في اللثة .

وأضاف:” أن خروج الدم عند تفريش اللثة من أكبر العلامات التي تدل على التهابها، وعندما تستمر لمدة قصيرة وتختفي فهذا يدل أنها كانت بسبب بقايا الأطعمة .”

وتابع:” عند حدوث النزيف باستمرار دون توقف عند التفريش فهذا يدل أن هناك مشكلة ويجب التوقف لحلها.”