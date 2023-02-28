أوضح طبيب الأسنان الدكتور تركي الفريدي، بعض العادات الخاطئة لمشاكل اللثة والطرق المنزلية للعناية بها، مُشيرًا إلى ضرورة زيارة الدكتور باستمرار .
وقال الفريدي خلال لقائه على برنامج صباح السعودية المُذاع على القناة السعودية :” أن هناك روتين يجب اتباعه كل ٦ أشهر وهو زيارة الطبيب، بالإضافة إلى استخدام مضمضة بالمياه والملح باستمرار في حال حدوث التهابات أو نزيف في اللثة .
وأضاف:” أن خروج الدم عند تفريش اللثة من أكبر العلامات التي تدل على التهابها، وعندما تستمر لمدة قصيرة وتختفي فهذا يدل أنها كانت بسبب بقايا الأطعمة .”
وتابع:” عند حدوث النزيف باستمرار دون توقف عند التفريش فهذا يدل أن هناك مشكلة ويجب التوقف لحلها.”
#صباح_السعودية | طبيب الأسنان د. تركي الفريدي يوضح بعض العادات الخاطئة لمشاكل اللثة والطرق المنزلية للعناية بها 👇🏻. @Drturki93 #قناة_السعودية pic.twitter.com/RULTlAnJwY
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) February 28, 2023
#صباح_السعودية | ما أكثر المشاكل الصحية شيوعًا التي تصيب اللثة؟ ما أسبابها ومضاعفاتها؟ @Drturki93 #قناة_السعودية pic.twitter.com/Xlu05FpvNU
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) February 28, 2023
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