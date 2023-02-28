أوضحت إحصائية، أن النساء عازفة عن اقتناء السيارات الكهربائية مقارنة بالرجال في الولايات المتحدة، إذ تشتري النساء 28% فقط من السيارات الكهربائية في السوق، مقارنة بـ 72% للرجال.

وتحظى تيسلا بأفضل دعم نسائي بنسبة 33.1% من ملاك سياراتها الجديدة، وفي المركز الثاني علامة بولستار السويدية بـ 24.7%، متبوعة بعلامة لوسيد بـ 19.5%، وينهار التمثيل النسائي بين ملاك مركبات ريفيان إلى 14.5% فقط.

وتعد الشركات الوحيدة بتمثيل نسائي أضعف بين ملاكها هي صانعات السيارات الخارقة، مثل بوجاتي ومكلارين، مع تجاوز نسبة التمثيل الرجالي بين ملاكها لـ 90%، فيما قد يرجع انخفاض التمثيل النسائي بين ملاك موديلات ريفيان لكونها علامة موجهة بشكل أكبر للشاحنات العضلية.

وتتمثل بعض العوامل وراء عزوف النساء عن السيارات الكهربائية، في قلقهم الزائد من المدى القصير للسيارات الكهربائية مقارنة بسيارات الاحتراق الداخلي، وربما لديهن توجس كذلك من جوانب الأمان في المركبات الكهربائية.