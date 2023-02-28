أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، حكم نوم المرء على البطن.

وقال الشيخ علي الشبل، خلال برنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”، أنه ورد حديث فيه كلام لأهل العلم منهم من يحسنه ومنهم من يعله، أن النومة على البطن هي نومة أهل النار وهي مغضوب عليه.

وأشار “الشبل” إلى أنه يكره على الرجال النوم على بطونهم، ويكره للنساء النوم على ظهورهن، كما نص الفقهاء.