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الثلاثاء28 فبراير

هجوم حاد ضد ألابا بعد اختياره لميسي كأفضل لاعب بالعالم

منذ 9 دقيقة
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هجوم حاد ضد ألابا بعد اختياره لميسي كأفضل لاعب بالعالم
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دافع النمساوي ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد، عن نفسه بعد تعرضه لانتقادات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن اختيار ليونيل ميسي كأفضل لاعب في العالم على حساب زميله كريم بنزيمة.

وحصل ميسي، الذي قاد الأرجنتين لإحراز لقب كأس العالم في نهاية العام الماضي، على جائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم أمس الاثنين بينما جاء بنزيمة الفائز بدوري أبطال أوروبا ثالثا خلف مواطنه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وقال ألابا قائد النمسا على تويتر اليوم الثلاثاء، بعدما وصلت الانتقادات إلى مطالبة مشجعين برحيله عن ريال “بخصوص تصويت الفيفا لجائزة الأفضل، فإن منتخب النمسا يصوت على هذه الجائزة كفريق ولا أفعل ذلك بمفردي. كل شخص في الفريق بوسعه التصويت وهكذا نختار”.

وتابع مدافع ريال مدريد: “كل شخص وخاصة كريم يدرك جيدا مدى إعجابي به وبمستواه. لقد قلت مرارا إنه بالنسبة لي هو أفضل مهاجم في العالم وهكذا هو الحال بدون أي شك”.

 

 

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