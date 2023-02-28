بالفيديو.. عادل عصام الدين: جميع الأندية تخشى وتهاب الهلال

أكد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، أن جميع الأندية تخشى وتهاب نادي الهلال.

وقال عادل عصام الدين، عبر برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”: “الهلال يخوف في كل الأزمنة وكل الأوقات وكرس نفسه كاسم هو رقم واحد وزعيم كرة القدم السعودية”.

وأضاف الناقد الرياضي: “ما هي مسألة اسم وتاريخ فقط، ولكن أيضًا الإمكانيات الموجودة، فهو صاحب الإمكانيات الأفضل وليس لديه مشاكل إدارية أو مالية”.