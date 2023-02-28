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الثلاثاء28 فبراير

بالفيديو.. عادل عصام الدين: جميع الأندية تخشى وتهاب الهلال

منذ 32 ثانية
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بالفيديو.. عادل عصام الدين: جميع الأندية تخشى وتهاب الهلال
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أكد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، أن جميع الأندية تخشى وتهاب نادي الهلال.

وقال عادل عصام الدين، عبر برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”: “الهلال يخوف في كل الأزمنة وكل الأوقات وكرس نفسه كاسم هو رقم واحد وزعيم كرة القدم السعودية”.

وأضاف الناقد الرياضي: “ما هي مسألة اسم وتاريخ فقط، ولكن أيضًا الإمكانيات الموجودة، فهو صاحب الإمكانيات الأفضل وليس لديه مشاكل إدارية أو مالية”.

 

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