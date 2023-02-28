في نهاية هذا الأسبوع سوف تقام أول بطولة لكرة قدم للمتدربات من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على مستوى مناطق المملكة و الجهة المستضيفة الكلية التقنية للبنات بعنيزة.

والذي انطلقت فعاليتها بتصفية بين الكليات التقنية للبنات بجميع فروعها، حيث تنافست (28) كلية تقنية للبنات، انتهت بتأهل (13) كلية إلى البطولة وشاركت ٣ كليات من منطقة عسير : كلية التقنية للبنات بمحايل عسير و أبها و سراة عبيدة ، والتي ستجري فعالياتها خلال الفترة من 18-27 رجب 1444هـ الموافق 9-16 فبراير 2023م.

مؤكد وصول الفرق المشاركة في التصفيات النهائية للبطولة إلى منطقة القصيم سيكون اليوم الخميس، ومن ثم سيتم إجراء القرعة بحضور مشرفات الفرق، لتكون انطلاقة أول مباريات البطولة يوم الجمعة على ملاعب الصالات المغلقة في النادي العربي الرياضي بعنيزة، حيث ستنطلق مباريات البطولة في الفترة الصباحية ولمدة ثلاثة أيام، تتخللها فقرات ورحلات سياحية وترفيهية للمشاركات في محافظة عنيزة، ثم ستتبعها نهائيات البطولة لمدة ثلاثة أيام أخرى لتحديد المراكز وإعلان الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وسيتم اختتام البطولة يوم الخميس لتتويج فريق الكلية الفائزة.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بطولة لكرة القدم النسائية، والتي تأتي ضمن أنشطة الوصول إلى مجتمع صحي ونشط، وتعزيز وزيادة تفاعل النشاط البدني لكل أفراد المجتمع.

متمنية عميدة الكلية التقنية للبنات بمحايل عسير لفريق ادارة تدريب عسير التوفيق والسداد.