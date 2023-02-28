أوضحت سفيرة التوفير والادخار غالية الحربي، كيف تتجنب الهدر المالي خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت غالية الحربي، خلال برنامج “صباح السعودية: “هناك الكثير من الناس يتعاملون مع رمضان على إنه ضيف لأول مرة يأتي وهو مفهوم خاطئ فرمضان يأتي سنوياً وهو شهر عبادة وروحانيات ويجب الاستعداد له من الجانب الروحي أكثر”.

وأضافت سفيرة الادخار: “يجب استقبال رمضان روحانيًا وليس بملء المخازن والأدراج، وعلى الرغم من أن عروض مغرية ولا تقاوم إلا إنه يجب على المتسوق أن يكون متسوق ذكي من خلال تصفية السلع الموجودة في البيت بشكل فعلي لتجنب تكرار المنتج”.

وتابعت:” يجب على المتسوق التركيز على السلع التي يحتاجها بشكل فعلي مع التركيز على تاريخ الصلاحية للمنتجات مع تجنب السقوط في خطأ الشراء من أجل العرض والشراء على قدر الحاجة فقط”.