روى صاحب مشروع قهوة، يدعى مهند قصة تعرضه للاحتيال من قِبل مندوب مخالف لنظام أمن الدولة، مُشيرًا إلى أنه فقد مصداقيته مع المحلات الذي يتعامل معها بسبب المندوب .

وقال مهند:” أن طموحه من الصغر أن يكون رائد أعمال ويمتلك مشروع خاص به” لافتًا أنه كان يحب القهوة كثيرًا وقرر أن يستثمر في هذا المجال”.

وأضاف:” أنه اجتهد وقام بفتح مقهى خاص به، واعتمد على مورد من خارج المملكة لتوريد نوع البن الخاص به” مُشيرًا إلى أنه تعامل مع مندوب مخالف للنظام لأن راتبه أقل وهو في بداية مشروعه.

وتابع :” أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي وجيد وكسب فئة كبيرة من العملاء، وفجأة أصبح العملاء يتصلون به ويشتكون من البن ولماذا تم تغييره.”

واستطرد :” أنه حاول الاتصال بالمندوب لكنه لم يستطيع التواصل به، ليكتشف في النهاية أن المندوب قام بتبديل البن وأصبح يبيعه لحسابه لعملاء آخرين.”

وأفاد مهند بأن خسر مصداقيته مع عملائه بالإضافة إلى أنه خسر الكثير منهم، ولكنه لم يستطيع الإبلاغ عن المندوب لأنه مخالف لنظام الدولة.

وحذّر مهند الجميع من التعامل مع أشخاص مخالفين لنظام البيئة لأنه بذلك سيعرض نفسه للمسائلة القانونية .