حقق سائق سعودي يدعى جابر المطيري في تطبيقات التوصيل أكثر من 1.5 مليون ريال عبر أكثر من 30 ألف رحلة.
وقال جابر المطيري في حديثه على قناة العربية:” أنه كان يقضي أكثر من 18 ساعة يوميًا بين عمله الأساسي وتطبيقات النقل التشاركي .”
وسُمي المطيري بعميد الكباتنة الذين أنشأوا مجموعات إرشادية خاصة، تجمع أكثر من 5 ألف صائم لتبادل المعلومات والمستجدات ونقاش أبرز التحديات التي يتصدرها جشع شركات تطبيقات التوصيل .
فيما بدأ الكابتن في تأسيس تطبيقه الخاص ومحاولة الانخراط في مشروعات ريادة الأعمال .
عبر أكثر من 30 ألف رحلة..
سائق سعودي في تطبيقات التوصيل وصلت مداخيله إلى نحو 1.5 مليون ريال.. تعرّف على قصته@mhsen93 pic.twitter.com/awcXl45Afa
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 27, 2023
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