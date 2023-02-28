حقق سائق سعودي يدعى جابر المطيري في تطبيقات التوصيل أكثر من 1.5 مليون ريال عبر أكثر من 30 ألف رحلة.

وقال جابر المطيري في حديثه على قناة العربية:” أنه كان يقضي أكثر من 18 ساعة يوميًا بين عمله الأساسي وتطبيقات النقل التشاركي .”

وسُمي المطيري بعميد الكباتنة الذين أنشأوا مجموعات إرشادية خاصة، تجمع أكثر من 5 ألف صائم لتبادل المعلومات والمستجدات ونقاش أبرز التحديات التي يتصدرها جشع شركات تطبيقات التوصيل .

فيما بدأ الكابتن في تأسيس تطبيقه الخاص ومحاولة الانخراط في مشروعات ريادة الأعمال .