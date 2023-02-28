أقدم مواطن في منطقة نجران على تحويل أرضه الزراعية إلى مزرعة أسماك تنتج 40 طنا في العام.

وقال المواطن صاحب المزرعة، أنها في الأساس كانت عادية تزرع جميع أنواع المزروعات والخضروات، ليقم بتحويلها إلى مزارع أسماك وبن وسياحة ريفية ليتم دمج ثلاثة مشاريع سويًا.

وأشار إلى أن في الأسماك الانتاج عاليًا؛ حيث يتم انتاج حوالي 40 طنًا في السنة وتعتبر عضوي، كما أن مزارع البن ناجحة وتبشر بالخير، فيما تم استخدام البحيرات الكبيرة التي وفرت الكهرباء والصيانة وانتاجها لا يتأثر بالشتاء والبرد، بحسب قناة “العربية”.