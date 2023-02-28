رصد مقطع فيديو، مشاهد جديدة صادمة لنهر الفرات في جنوب العراق، والذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، حيث بات قاع البحر ظاهرًا والمشي فيه صار ممكنًا.

وطال النهر شبه الجفاف وانخفض منسوب مياهه بشكل قياسي، واصطفت القوارب على جوانبه والصيادون يشتكون من نفوق أسماكه.

وأوضح صياد عراقي: “الناس اللي بتيجي للفرات تشعر بالذعر لأن هذا الانخفاض الذي حدث في المياه غير مسبوق وبدأت جزر تظهر داخل حوض الفرات”، وحال نهر الفرات كحال معظم أنهار وبحيرات العراق انخفض منسوب المياه فيها وجف بعضها نهائيًا، بحسب “العربية”.