كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، عن نقل والده إلى مستشفى السجن، بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وقال أحمد في حديثه على “برنامج الريمونتادا” المُذاع على قناة المحور:” والدي أصيب بارتفاع ضغط الدم، بجانب معاناته من مرض السكري، وجرى نقله إلى مستشفى تابع للسجن”.

وأضاف: “الوقت الحالي ليس مناسبًا للانقسامات والانشقاقات داخل الزمالك، بل الجميع يتكاتف خلف النادي”.

ومن جانبه، أكد أن الزمالك ملتزم بارتباطاته التعاقدية، ولا يوجد ما يدعو لقلق الجماهير، فالعمل يدور كما هو معتاد، لافتًا أن هناك دعم كامل لفريق الكرة قبل مواجهة بيراميدز بالدوري يوم الجمعة المقبل.

يُذكر أنه تم رفض الطعن المقدم من مرتضى منصور بخصوص الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة شهر، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.