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الثلاثاء28 فبراير

“البكيري” يسخر من “آل معمر” بعد خسارة النصر قضية فيتوريا

منذ 20 دقيقة
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سخر الناقد الرياضي، محمد البكيري، من تصريح سابق قاله رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر بشأن قضية فيتوريا.

وكان “آل معمر” قد أكد في تصريحات سابقة أن ناديه كسب قضية المدرب السابق روي فيتوريا إلا أن الأخير كسب القضية ورفعت محكمة “كاس” المبلغ المحكوم به ضد النادي من حوالي 18 مليون ليصبح 34 مليون بالإضافة إلى غرامات تأخير تُدفع لصالح المدرب.

وأعاد “البكيري” هذا التصريحات وقال :”فيتوريا عضو شرف النصر سابقا يكسب قضية الـ 34 مليون ريال من النادي تنقها نق”،وذلك على حسابه بموقع تويتر.

وتابع :”ونحب نذكر باللي بشر جمهور النصر بكسب قضية فيتوريا لانهم كانوا جالسين لمنتصف الليل عشان هذه المهمةلايعني ان تكون صحفي شاطر..أن تصبح أيضا.. رئيس شاطر لنادي كبير”.

يذكر أن فيتوريا كان يطالب بالحصول على مبلغ 18 مليون ريال من نادي النصر، قيمة مستحقاته المتأخرة هو وفريق عمله.

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