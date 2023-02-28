المريسل: قطعت إشارة كي أدخل التوقيف للتأكد من معلومة

على خلفية السجال بين الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل ومحمد البكيري، خرج الأول مصرحا بتضحياته في سبيل مهنته كإعلامي.

وذكر المريسل في إحدى غرف الدردشة الصوتية عبر “تويتر”: “كان في إشاعة أن لاعب تم إيقافه وكانت في مباراة مهمة، وشبه تأكدت من التوقيف ولكن أردت التأكد أكثر”.

وتابع: “كي أدخل التوقيف قطعت إشارة ووقفوني ودخلوني، وقبل ما اسلم جوالي أرسلت للجريدة أنشر الخبر”.

وأضاف: “بتاريخه ما يسويها -في إشارة للبكيري-، وإلى اليوم أقعد مع منصور البلوي -رئيس الاتحاد السابق- يتذكر الحادثة دي وكانت مباراة مهمة للأتحاد”.

وواصل: “أنا اللي صنعت جريدتك وليس أنت اللي صنعتني، تعال وعلمني وش اللي قدمته وعلمتني، سكوتي أحترامًا للعيش والملح وتقديرا لمنصور البلوي، رجل أكرمني وقدم لي أشياء ما حلمت فيها قدمها عشان المريسل هو الإعلامي الرياضي الأول”.

وكانت الأيام الماضية شهدت سجالا في موقع التواصل “تويتر” بين المريسل وبين الإعلامي محمد البكيري الذي وصف نفسه بأنه من صنع المريسل إعلاميا.