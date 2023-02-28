أعلنت وزارة الدفاع، اليوم، عن استكمال مشروع تصنيع وتوطين منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة لصالح القوات البحرية بالمملكة.

ورفع منسوبي القوات البحرية علم المملكة فوق أحد الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع “HSI32” المصنعة محليا.

يذكر أن منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة ستسهم في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، ورفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية، وتوطين الصناعة وتعزيز الاستثمار في المحتوى المحلي، وتقديم المحفزات للمصنعين المحليين وتمكينهم، ودعم الشركات الوطنية وتعزيز ريادتها عالميًا.