رأى اللاعب السابق فؤاد أنور، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، بدأ يقدم مستويات جميلة في الوقت الحالي، بفضل شعوره بالراحة داخل السعودية.

وقال أنور: “رونالدو نفسياً تحس أنه مبسوط في السعودية، مرتاح نفسياً، وتحس أن حتى عياله مبسوطين، لأن الأجنبي إذ ما انبسط عيالهم ما يصير مبسوط”.

وأضاف: “رونالدو جالس يحضر فعاليات.. تشوفه في الملعب، حتى لما يجيب جول، بيجيب اللاعيبة الصغار حوله وكأنه أبوهم في الملعب”.

وشدد على أن من يريد الفوز ببطولة الدوري عليه تجهيز اللاعبين الموجودين على الدكة، قبل الموجودين في الملعب، مشيراً إلى أهمية العلاج الطبي في الأندية، خاصة خلال المراحل الأخيرة من المسابقات.