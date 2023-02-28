شهد السودان اليوم الثلاثاء، تظاهر آلاف المحتجين في العاصمة الخرطوم، فيما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ومنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي.

وتجمع المحتجون في شارع الأربعين بأم درمان ومنطقة الديم بجنوب الخرطوم ومحطة المؤسسة بمدينة بحري وحلة كوكو بمحلية شرق النيل، وتوجهوا إلى القصر الرئاسي، لكن سرعان ما تصدت لهم قوات الأمن مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية.

ورفع المحتجون لافتات ورددوا شعارات ترفض الاتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والقادة العسكريين، وتنادى باستعادة المسار المدني الديمقراطي ومحاسبة المتسببين في مقتل متظاهرين، وبإطلاق سراح المعتقلين من السياسيين وأعضاء لجان المقاومة.