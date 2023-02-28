تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو لشبيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يسير خلفه في العاصمة كييف أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف.

وتحدثت تقارير إعلامية بولندية عن تلك الحادثة معتبرة أن الروس يرون شبيه زيلينسكي بأنه تمثال تمويهي له لكن الحقيقة غير ذلك.

وانتقدت صحيفة بولندية الصحفي فلاديمير سولوفيوف، المعروف بأنشطته الدعائية في وسائل الإعلام الروسية، خاصة بعد تقديمه تحقيقاً صحفياً، قام خلاله بتحليل صور وتسجيلات ظهور زيلينسكي في الأماكن العامة.

ووفقاً للرواية الروسية، فإن كل مكان يذهب إليه الرئيس الأوكراني يكون برفقته «شبيه»، لكن الصحيفة البولندية أكدت أن الشبيه الذي يجري الحديث عنه هذه المرة هو حارس زيلينسكي الشخصي. والحارس الشخصي للرئيس الأوكراني هو مكسيم دونيتس، ولديه زوجة وابنة، ويظهر بيان أصوله أنه ليس لديه أي عقارات، ولكن فقط يعيش في وحدة عسكرية وشقتين لوالده، كما أنه يقود سيارة موديل 2011.