نبهت رؤى الحيدري، أخصائية تغذية عامة، لأبرز الأطعمة التي يمنع على إعطائها للمواليد والأطفال صغار السن ومنها العسل الذي قد يسبب اختناق وشلل للمواليد.

وأضافت أن هذه الأطعمة تشمل أيضا الأطعمة السمنة والزبدة، مؤكدة أن تناولها يتسبب بضرر لصحة الأطفال صغار السن، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأبانت أن تناول المواليد وصغار السن من الأطفال لهذه الأطعمة يتسبب لهم في إصابتهم بالغازات والالتهابات ولا تجعلهم قادرين على التنفس والحركة.

وأرجعت سبب تأثر الأطفال سلبيا من تناول هذه الأطعمة رغم كونها مفيدة إلى أن الجهاز المناعي للأطفال يكون حينها في طور النمو ولا يقدر على التعامل مع مثل هذه الأطعمة.

ولفتت إلى أن العسل يحتوي على بكتيريا، وعندما يتناولها الأطفال المواليد قد يتسبب ذلك في إصابتهم بتسمم غذائي واختناق أو حساسية أو شلل.