بعد الحفرة التركية العملاقة التي تشكلت فجأة، اكتشف راع لبناني حفرة عمقها يزيد عن 12 مترا، ضمن منطقة حرجية بين بلدتي ريحا وبرقا المحاذيتين عقاريا لبلدة بشوات، ناجمة عن انزلاق للتربة في المحلة.

ومن جانبه تفقد الموقع رئيس بلدية بشوات حميد كيروز، وناشد غرفة إدارة الكوارث بتكليف اختصاصيين جيولوجيين لتفقد المكان وتحديد الأسباب التي أدت إلى هذه الهوة العميقة، والمبادرة إلى إقامة سياج على دائرة قطرها 20 مترا حفاظاً على السلامة العامة.

وكانت حفرة قد ظهرت في مدينة قونية التركية ما أثار المخاوف من ارتباطها بالزلزال والهزات التي تضرب ولايات تركية عدة على مدى الأسبوعين الماضيين.