أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض بمسمى وظيفي: مسؤول الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات .

المؤهلات والخبرات:

التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة

يفضل الحصول على شهادة مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL) أو Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) أو أي شهادة أخرى معادلة

مستوى اللغة الإنجليزية: أساسي.

خبرة: 3+ سنوات من الخبرة ذات الصلة

خبرة في دعم المستوى الأول لتكنولوجيا المعلومات

يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية

وأوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر البريد الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 28 فبراير 2023م من خلال عنوان البريد من هنــــــــــــــــا .