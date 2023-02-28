أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – عن خفضها لمعدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة (LTFR – المعيار المرجعي لنسب التمويل المتاحة بالمملكة) بمقدار 26 نقطة أساس لفترات الاستحقاق التي تمتد بين 20 و30 عاماً، وتثبيت النسبة لفترات الاستحقاق التي تقل عن 20 عاما.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي لتشجيع التسعير العادل ورفع الوعي بين المستفيدين ودعم أسر المواطنين لتملك المنازل، وذلك من خلال تحديد معيار مرجعي يُسهم في دعم استقرار سوق التمويل العقاري في المملكة وحماية المستفيدين من تقلبات الأسعار.

وتوقعت أيضًا أن يكون لهذا الخفض أثر إيجابي على تعزيز النمو في القطاع، ودعم استقرار السوق والحفاظ على الإسهامات المتنامية للقطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، إذ هذا الخفض سيعكس خفض معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة والمبني على دراسهم لتغيرات السوق التزامهم بتعزيز السيولة، وتوفير حلول إدارة رأس المال والمخاطر لمقدمي التمويل العقاري، ما يُسهم في طرح حلول تمويل عقاري وفق هوامش ربح ملائمة تزيد من نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل.

يذكر أن الشركة أطلقت معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة في عام 2018 كمعيار مرجعي يهدف لدعم استقرار سوق الإسكان وحماية المستفيدين من تقلبات هوامش الربح.