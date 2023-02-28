شهد اليوم الثلاثاء، تسميم عشرات التلميذات في محافظة طهران، بعد سلسلة هجمات مماثلة في مناطق إيرانية أخرى نسبت إلى أفراد يعارضون تعليم الفتيات.

وكشفت مصادر أنه تم نقل نحو 35 تلميذة إلى المستشفى وأجهزة الطوارئ موجودة في المدرسة للسيطرة على الوضع”، لافتة إلى أن المصابات “بخير”.

وكانت أنباء أفادت في وقت سابق عن تسميم مئات الفتيات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن 10 أعوام في مدارس مدينة قم المقدسة بوسط إيران. ونقل بعضهن إلى المستشفى لوقت قصير.

وندد الإيرانيون بصمت السلطات عن العدد المتزايد من المدارس التي شهدت هذه الظاهرة.