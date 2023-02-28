أوضح بندر الدلبحي، أخصائي إسعاف وطب طوارئ أن الصرع ونوبات التشنج مختلفة جدا عما يعتقد من أسحار وأمور روحانية .

وقال خلال ظهوره في برنامج “سيدتي” أن الصرع هو اضطراب في الإشارات الكهربائية في الدماغ ينتج عنه تغير في الشعور ودرجة الوعي والحركة .

وتابع أن أول شيء يفعل لإسعافه هو إبعاده عن الأجسام الصلبة ووضع شيء بسيط تحت الرأس وإذا تعدت نوبة التشنج عن 5 دقايق يجب استدعاء الإسعاف.

بندر الدلبحي – أخصائي إسعاف وطب طوارئ: الصرع ونوبات التشنج مختلفة جدا عما يعتقد من أسحار وأمور روحانية @as3ef#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MnjbeBCIY2 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 28, 2023