حرص المواطن عبدالله الجربوع على حفل وداع لمكفوله الأفغاني مقبول الذي عمل لديهم لمدة 45 عاما في بريدة.

وقال “مقبول” إنه عمل في المزرعة التابعة لـ”الجربوع”، مشيدا بتعامل الأخير معه طوال سنوات عمله معه، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.

من جهته، أثنى “الجربوع” أن على “مقبول” مضيفا أنه بحث فلم يجد مثله في إخلاصه بالعمل وتعامله.