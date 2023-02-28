قال نايف آل منسي، محامي، إن الخلع يقع بأي لفظ من الزوج يدل على الموافقة وهو مثله مثل التعاملات الشرعية العادية، لكن لابد أن يكون بعوض وإلا يتحول إلى طلاق مباشرة.

وأكد أنه لا ينبغي النظر إلى الخلع أو الطلاق على أنه عيب أو نقص في الزوج أو الزوجة، ومع ذلك لو كان الخلع عيب لكان على المرأة لأن المرأة تلجأ للخلع لعدم وجود ما يدل على أن الرجل لديه عيوب شرعية أو قانونية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن هناك حالات فردية من العلاقة السيئة بين الزوجين قد تدفع المرأة لطلب الخلع للهروب من جحيم الحياة مع هذا الشخص، مشيرا إلى أنه من حق المرأة إذا كرهت زوجها أن تخلعه وترد إليه المهر الذي دفعه لها.

تباهي الزوجات بالخلع .. نايف آل منسي – محامي: لا ينبغي النظر إلى الخلع أو الطلاق على أنه عيب أو نقص في الزوج أو الزوجة @nayef_almnsi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/azPh6X9Msk — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 28, 2023

نايف آل منسي – محامي: هناك حالات فردية من العلاقة السيئة بين الزوجين قد تدفع المرأة لطلب الخلع للهروب من جحيم الحياة مع هذا الشخص .. لكن القوانين في هذه الحالة في صالحها @nayef_almnsi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/R7tCWH94bB — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 28, 2023

نايف آل منسي – محامي : يقع الخلع بأي لفظ من الزوج يدل على الموافقة وهو مثله مثل التعاملات الشرعية العادية ، لكن لابد أن يكون بعوض وإلا يتحول إلى طلاق مباشرة @nayef_almnsi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/V8CgQpFsYw — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 28, 2023