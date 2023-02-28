أكد وليد الزامل الأستاذ المشارك في قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، أنه مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الجوانب التمويلية تصب في مصلحة المواطن لتمكنه من الحصول على المسكن.

وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC، أعلنت اليوم خفضها لمعدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة بمقدار 26 نقطة أساس لفترات الاستحقاق التي تمتد بين 20 و30 عاماً، وتثبيت النسبة لفترات الاستحقاق التي تقل عن 20 عاما.

ويأتي ذلك لتشجيع التسعير العادل ورفع الوعي بين المستفيدين ودعم الأسر السعودية لتملك المنازل.