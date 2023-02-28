أصدر مجلس الوزراء، مساء اليوم، موافقته على استراتيجية قطاع الطرق، وذلك خلال الجلسة التي عقدها مساء اليوم.

وكانت الجلسة قد شهد أيضا موافقة المجلس على أن يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الطاقة على تحديد المخالفات المشار إليها في المادة ( الثالثة ) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المتعلقة بمحطات الوقود التي تضبطها وزارة الطاقة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، ويصدر سمو وزير الطاقة القرارات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر عرقة بالرياض.