أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، حالة من الجدل بعد انتشار تصريحاتها الأخيرة حول معاناتها مع الأقساط.

وكانت رانيا يوسف قد صرحت بقولها: ” حياتي كلها أقساط من أول ما أبتديت ومش بتخلص، وبرتاح لما بدفعها”.

وسخر بعض متابعو رانيا من تصريحاتها، مستنكرين طبيعة الأقساط التي من الممكن أن تكون لديها، حيث قال أحدهم: “لما يبقي إنت حياتك أقساط يبقى إحنا على كده إيه، وأقساط الفلل والعربيات مش أقساط للأكل”.

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل “عالم تاني” بطولة نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، وآخرون.