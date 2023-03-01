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الاربعاء1 مارس

طلبات أهالي الباحة تنتظر وزير التعليم 

منذ 31 دقيقة
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طلبات أهالي الباحة تنتظر وزير التعليم 
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قام أهالي منطقة الباحة، بتجهيز العديد من المطالب لعرضها على وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.

وطلب الأهالي، بمتابعة العديد من المشاريع المتعثرة في التعليم العام والجامعي، والتي لم ينجز منها سوى اليسير، حيث تعثرت عدة سنوات ولم يتم البت فيها.

وطالب الأهالي بإنشاء مجمع تعليمي في حي جفن بالعقيق، وفك الاختناقات عن المدارس الداخلية، كما بين أهالي منطقة الباحة أنهم تفاجأوا بتوقف العمل بمشروع المستشفى الجامعي.

ودعا الأهالي لإنشاء مدينة جامعية للبنات أسوة بالبنين، كما اقترحوا أن تكون في أرض وزارة المالية بمحافظة العقيق.

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