كشف المجلس الصحي السعودي (SHC)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضح المجلس أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- أخصائي استراتيجية بالتميز المؤسسي.

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الجودة، إدارة الأعمال، التخطيط الاستراتيجي) أو ما يعادله في تخصص مشابه.

2- محلل نظم.

– درجة البكالوريوس في تخصصات تقنية المعلومات، أو ما يعادله في تخصص مشابه.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس مجال تحليل النظم.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن على الموقع الرسمي .