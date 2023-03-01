كشف المجلس الصحي السعودي (SHC)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضح المجلس أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
1- أخصائي استراتيجية بالتميز المؤسسي.
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الجودة، إدارة الأعمال، التخطيط الاستراتيجي) أو ما يعادله في تخصص مشابه.
2- محلل نظم.
– درجة البكالوريوس في تخصصات تقنية المعلومات، أو ما يعادله في تخصص مشابه.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس مجال تحليل النظم.
وأشار إلى أن التقديم متاح الآن على الموقع الرسمي .
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