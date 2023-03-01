ارتفعت أعداد القتلى والجرحى في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان مساء الثلاثاء، حيث سقط 26 قتيلا على الأقل و85 جريحا في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان مساء الثلاثاء.

وأشار متحدث باسم فرق الإطفاء للصحافيين إلى أنه حتى الآن تم العثور على 26 شخصا موتى.

فيما أصيب 85 شخصا بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة”، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

ويُشار إلى أن عمليات الإطفاء باءت بالفشل حيث هرعت إلى مكان الحادث وحدات من الشرطة و40 عنصرا من فرق الإطفاء و30 سيارة إسعاف لإنقاذ “عشرات الجرحى.

ومن الجدير بالذكر أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ليلاً.