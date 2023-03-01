الاعداد السابقة للصحيفة
الاربعاء1 مارس

“الروقي”: هناك فريق يحقق البطولات ويشرف الدولة وفرق آخرى نايمة في العسل (فيديو)

منذ 40 دقيقة
0
تابعوا صدي على

قلل الناقد الرياضي فهد الروقي، من بطولات بعض الأندية، مُشيرًا إلى أن هناك فريق يحقق البطولات للدولة ويشرفها باستمرار وفرق أخرى “ نايمة “ .

وقال الروقي خلال لقائه على برنامج الحصاد الرياضي :” ما دام هناك فريق قاعد يشرف الوطن ويحقق البطولات خليه يحقق، والفرق الآخرى خليها نايمة في العسل.”

وأضاف:” هناك فرق عمرها ٦٠ سنة وما شمت البطولة ولا شافت ريحتها .”

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

“الروقي”: هناك فريق يحقق البطولات ويشرف الدولة وفرق آخرى نايمة في العسل (فيديو)

“الروقي”: هناك فريق يحقق البطولات ويشرف الدولة وفرق آخرى نايمة في العسل (فيديو)

منذ 40 دقيقة
0
1100

شاف الموت قدامه

منذ 45 دقيقة
0
1124
وظائف إدارية شاغرة بالمجلس الصحي السعودي

وظائف إدارية شاغرة بالمجلس الصحي السعودي

منذ 50 دقيقة
0
1209
بالفيديو.. سقوط قتلى وجرحى في حادث تصادم قطارين

بالفيديو.. سقوط قتلى وجرحى في حادث تصادم قطارين

منذ 54 دقيقة
0
1223
مواد كيميائية بالمنتجات المنزلية تزيد خطر إصابة الأطفال بالسرطان والسكري

مواد كيميائية بالمنتجات المنزلية تزيد خطر إصابة الأطفال بالسرطان والسكري

منذ 59 دقيقة
0
1250