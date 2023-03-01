“الروقي”: هناك فريق يحقق البطولات ويشرف الدولة وفرق آخرى نايمة في العسل (فيديو)

قلل الناقد الرياضي فهد الروقي، من بطولات بعض الأندية، مُشيرًا إلى أن هناك فريق يحقق البطولات للدولة ويشرفها باستمرار وفرق أخرى “ نايمة “ .
وقال الروقي خلال لقائه على برنامج الحصاد الرياضي :” ما دام هناك فريق قاعد يشرف الوطن ويحقق البطولات خليه يحقق، والفرق الآخرى خليها نايمة في العسل.”
وأضاف:” هناك فرق عمرها ٦٠ سنة وما شمت البطولة ولا شافت ريحتها .”
فهد الروقي :
يقلل من بطولة وفيه فرق ما " شمتها " !
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@fahdalruqi pic.twitter.com/nC1aU3FBqC
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 28, 2023
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