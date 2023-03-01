أطلقت الصين تحذيرًا موجهًا إلى الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إيلون ماسك من مشاركة المنشورات التي تروج لنظرية تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان في الصين.

وألمحت إلى أن مثل هذا التعليق قد يضر بعلاقة شركة السيارات الكهربائية “تسلا” الخاصة به مع ثاني أكبر سوق لها وهي الصين؛ حيث كانت تغريدة من حساب “Kanekoa The Great” ، تساءلت عما إذا كان الدكتور أنتوني فوتشي، المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، متورطًا في تطوير كوفيد-19 لأنه قام بتمويل “برامج البحث في مختبر ووهان”.

ورد إيلون ماسك: “لقد فعل ذلك من خلال منظمة تمريرية (EcoHealth)”، في إشارة إلى المجموعة غير الربحية التي حصلت على ما يقرب من 8 ملايين دولار في شكل منح بحثية فيدرالية لدراسة فيروسات الخفافيش التاجية في الصين.

وحذرت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية ماسك من أنه يمكن أن “يكسر الوعاء في الصين”، وهذا القول مشابه لتعبير “لا تعض اليد التي تطعمك”، بحسب يونيس يون من قناة “سي إن بس سي” CNBC، التي كانت أول من كشفت عن التحذير.